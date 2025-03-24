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Başkan Erdoğan: Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların cevabını verin

Başkan Erdoğan: Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların cevabını verin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 18:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum, provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretin varsa yolsuzluk, hırsızlık, alınan rüşvet, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. Yürütülen soruşturmadaki iddialara, tutuklanan kişilere her şeyiyle kefilseniz çıkıp bunu adam gibi açıkça söyleyin." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların cevabını verin
Cesaretiniz varsa yolsuzlukların cevabını verin!
"Cesaretiniz varsa yolsuzlukların cevabını verin!
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