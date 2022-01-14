14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Çengelköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Erdoğan Çengelköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2022 18:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deniz yoluyla geldiği Çengelköy sahilinde inerek, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, İstanbul Tuzla'da katıldığı test ve eğitim gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreninin ardından deniz yoluyla Çengelköy'e geçti.

Vapurdan inip sahile geçen Başkan Erdoğan, burada kendisine seslenen vatandaşları selamlayarak sohbet etti.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Ayrıca Başkan Erdoğan, burada çocuklara da oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan, Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu DİAYDER iddianamesinde!
Kılıçdaroğlu DİAYDER iddianamesinde!
Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
Moskova’da Türkiye - Ermenistan görüşmesi
Moskova'da Türkiye - Ermenistan görüşmesi
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!
Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!
İlk milli istihbarat gemisi için tören
İlk milli istihbarat gemisi için tören
İşte Türkiye’nin Nuri Killigil’le başlayan silah serüveni
İşte Türkiye'nin Nuri Killigil'le başlayan silah serüveni
CHP’de kavga endişesi!
CHP'de kavga endişesi!
Görevden alındılar
Görevden alındılar
HDP’nin terörle ilişkisini neden eleştirmiyor?
HDP’nin terörle ilişkisini neden eleştirmiyor?
Daha Fazla Video Göster