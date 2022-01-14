Başkan Erdoğan Çengelköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deniz yoluyla geldiği Çengelköy sahilinde inerek, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, İstanbul Tuzla'da katıldığı test ve eğitim gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreninin ardından deniz yoluyla Çengelköy'e geçti.

Vapurdan inip sahile geçen Başkan Erdoğan, burada kendisine seslenen vatandaşları selamlayarak sohbet etti.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Ayrıca Başkan Erdoğan, burada çocuklara da oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan, Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.