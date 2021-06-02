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Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız

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Giriş: 02.06.2021 00:15
Güncelleme:02.06.2021 00:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız." ifadelerini kullandı.

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