Başkan Erdoğan canlı yayında konuştu: Türkiye olarak varız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Yapılan tören sonrasında iki lider arasında ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Kritik görüşme sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan, "Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız." ifadelerini kullandı.