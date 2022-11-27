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Başkan Erdoğan 'Büyük İstanbul' Buluşması için NEF Stadyumu'na geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2022 17:17
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Başkan Erdoğan'ın da iştirak edeceği programa katılacak vatandaşlar, güvenlik noktalarından geçerek, NEF Stadyumu'na geldi.
Başkan Erdoğan NEF Stadyumu’na geldi
Başkan Erdoğan NEF Stadyumu'na geldi
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