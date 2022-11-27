27 Kasım 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan 'Büyük İstanbul' Buluşması için NEF Stadyumu'na geldi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Başkan Erdoğan'ın da iştirak edeceği programa katılacak vatandaşlar, güvenlik noktalarından geçerek, NEF Stadyumu'na geldi.