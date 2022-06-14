14 Haziran 2022, Salı
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Başkan Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi!
Başkan Erdoğan, "Vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz" dedi. Ayrıca Erdoğan, "Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız" ifadelerini kullandı.