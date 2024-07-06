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Başkan Erdoğan Bizim çocuklara destek için tribünde!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 21:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi. Maç saatinin başlamasına kısa bir süre kala Başkan Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadında 'Bizim Çocuklara' destek için eşi Emine Erdoğan ile tribünde yerini aldı. İşte o görüntüler...
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Başkan Erdoğan Bizim çocuklara destek için tribünde!
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