Başkan Erdoğan Bizim çocuklara destek için tribünde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi. Maç saatinin başlamasına kısa bir süre kala Başkan Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadında 'Bizim Çocuklara' destek için eşi Emine Erdoğan ile tribünde yerini aldı. İşte o görüntüler...

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