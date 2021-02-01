Başkan Erdoğan Barış Manço'yu andı

Son dakikia haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yaplaşımında sanatçı Barış Manço'nun vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.