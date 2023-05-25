Başkan Erdoğan, Bakan Kirişci'nin telefonundan Kahramanmaraşlılara seslendi: Verilen sözleri yerine getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık ilçe seçim bürosunu ziyaretinde, telefonla Pazarcıklılara seslenerek selamlarını iletti. Başkan Erdoğan, "Verilen sözleri, inşallah süratle yerine getirmenin gayreti içinde olacağız" mesajını verdi.

Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından, AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık ilçe seçim bürosunu ziyaretinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon aracılığıyla halkı selamladığı konuşmayı paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Başkan Erdoğan, telefondan seslendiği afetzedelere selamlarını ileterek "Verilen sözleri, inşallah süratle yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Pazar günü seçimi de başarılı bir şekilde atlattıktan sonra tekrar Kahramanmaraş'ta muhteşem bir mitingi zaten yapmıştık ama bir de deprem bölgelerine yeniden, yeni ekibimizle beraber ziyaretlerimi gerçekleştireceğim.

"SANDIKLARI PATLATACAKSINIZ"

Şu anda kalan 3-4 gün içinde, yoğun bir çalışmayla inanıyorum ki sandıkları patlatacaksınız. Sandıkları patlatarak da inşallah muhatabımıza gereken cevabı Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi yine verecek, hele hele Pazarcık bu cevabın en muhteşemini verecek, ben buna inanıyorum." dedi.

"BU ZİHNİYETE SANDIKTA GEREKLİ DERSİ MİLLETİMİZ VERECEKTİR"

Kirişci de paylaşımında, Başkan Erdoğan liderliğinde, depremzedeleri evlerine kavuşturmanın temel hedefleri olduğunu işaret ederek "Bu süreçte depremzede kardeşlerimizin kaldıkları misafirhanelerle tehdit edilmesi vicdansızlıktır. Aziz milletimize inanıyor ve güveniyoruz ki bu zihniyete sandıkta gerekli dersi yine milletimiz verecektir." ifadesini kullandı.