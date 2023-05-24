Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Buğdayda beklenen 21 milyon ton rekolte Türkiye’nin ihtiyacının karşılanması noktasında yeterli

Buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte beklendiğine dikkati çeken Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu 21 milyon tonluk buğday, Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında gerçekten yeterli durumda. Bu manada bir eksiğimiz noksanımız olmayacak. Biz rekoltesi ve kalitesi yüksek 21 milyon ton buğdayı konuşurken hükümet olarak da Toprak Mahsulleri Ofisi olarak gerekli tedbirleri almıştık. Hatırlanacağı üzere 23 Nisanda yüzde 0 olan gümrük vergisini buğdayda Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 130'a çıkardık. Böylelikle de üretici ve iç piyasanın korunması için önemli bir aksiyon almış olduk. Yine bilindiği gibi Türkiye un, bulgur, makarna ve irmik gibi dahilde işleme rejimi adı altında uygulamalarımız çerçevesinde içeriden almış olduğumuz ürünleri işliyor ve bunları ihraç ediyoruz. Daha önceki uygulamalar, önce ithalat yap, sonra ihracat yap şeklindeydi. Ama yeni dönemde almış olduğumuz karar çerçevesinde, önce ihracat yapacak, sonra ithalat yapacak. Buradaki muradımız da tıpkı gümrük vergisinin artırılmasında olduğu gibi dahilde işleme faaliyetlerini yürüten işletmelerin iç piyasadan ürün alıp kendi üreticimizin ürünlerine değer yüklemek arzusuydu. Hükümet olarak aldığımız bir diğer önemli karar da önceki yıllarda mazot ve gübre destekleri mart ayının sonuna doğru ödenirdi. Ama biz hububatla ilgili mazot ve gübre desteklerini 6 ay öne çektik. Bu destekleri de nakdi olarak değil ayni olarak verdik, 6 ay öne çektik. Bunun da üreticimiz açısından katkı olduğunu belirtmek isterim."