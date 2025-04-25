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Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 16:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan baharda yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Başkan Erdoğan önce 29 Nisan'da 4'üncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı için İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Ardından 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacak. Mayıs ayında Başkan Erdoğan'ın takviminde yer alan bir diğer program ise Azerbaycan'da olacak. Haziran ayında ise Başkan Erdoğan'ın Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.
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Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor!
Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor!
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