13 Haziran 2023, Salı
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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti
Başkan Erdoğan seçim sonrası ikinci yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yapıyor. Başkan Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile ikili temaslardan sonra açıklama yapacak. Başkan Erdoğan görüşme öncesi Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.