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Başkan Erdoğan Atina ziyareti Yunan basınında nasıl yankı buldu?

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 10:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl sonra Atina'ya üst düzey bir ziyarette bulundu. Yunan basını ise bu kritik ziyarete geniş yer ayırdı. Kathimerini, “Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa” manşetini atarken İmerisia, “Görüşme dostane açıklamalarla sona erdi.” başlığını yazdı. Ert ise “Erdoğan'ın ziyareti Atina'da memnuniyet yarattı” ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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