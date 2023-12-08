Başkan Erdoğan Atina ziyareti Yunan basınında nasıl yankı buldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl sonra Atina'ya üst düzey bir ziyarette bulundu. Yunan basını ise bu kritik ziyarete geniş yer ayırdı. Kathimerini, “Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa” manşetini atarken İmerisia, “Görüşme dostane açıklamalarla sona erdi.” başlığını yazdı. Ert ise “Erdoğan'ın ziyareti Atina'da memnuniyet yarattı” ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

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