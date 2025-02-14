Başkan Erdoğan Asya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: ABD yanlış bir hesap içinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asya turunun dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ABD'nin Ortadoğu'da yanlış hesap yaptığını belirterek, bölgede "Ben yaptım oldu." yaklaşımına yer olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için, "Bu tehciri kabul etmek mümkün değil. Bu tamamen bir vahşet olur." uyarısında bulundu. Erdoğan iç politikaya dönük mesajlar da verirken, CHP kurultayına "şaibe" iddiasıyla başlatılan soruşturma için, "Meseleye dahil olan herkes CHP kurultayında neler yaşandığını biliyor. Ama 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' diyerek üç maymunu oynuyorlar." yorumunu yaptı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu Ankara'da detayları aktardı.