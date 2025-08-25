Başkan Erdoğan: Artık son düzlükteyiz Türkiye yüzyılı başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, içinde bulunduğumuz asrın "Türkiye Yüzyılı" olacağını vurguladı. “Kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz” diyen Başkan, terörsüz Türkiye menziline kararlılıkla yüründüğünü ifade etti. Şehit ve gazilerin emanetinin asla yere düşmeyeceğini belirtti. Erdoğan, huzurun, sükûnun ve muhabbetin merkezinde aydınlık bir Türkiye inşa edileceğini söyledi. Gençlere seslenen Başkan, bu yolda çok acılar çekildiğini, ağır bedeller ödendiğini hatırlattı. İçerden ve dışarıdan gelen saldırıların üstesinden gelindiğini belirtti. “Artık son düzlükteyiz” diyen Erdoğan, sabır, gayret ve dikkatle hedefe ulaşılacağını vurguladı. Türkiye’nin önünde parlak bir gelecek olduğuna dikkat çekti.

