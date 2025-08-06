06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Arkeolojik kazılarda dünyada ilk sıradayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Uluslarararası Arkeoloji Sempozyomu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin arkeolojik kazılarda dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Milli varlıklara sahip çıktıklarını ifade eden Erdoğan “Yurt dışına kaçırılan eserleri anavatana getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.