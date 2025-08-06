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Başkan Erdoğan: Arkeolojik kazılarda dünyada ilk sıradayız

Başkan Erdoğan: Arkeolojik kazılarda dünyada ilk sıradayız

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.08.2025 16:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Uluslarararası Arkeoloji Sempozyomu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin arkeolojik kazılarda dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Milli varlıklara sahip çıktıklarını ifade eden Erdoğan “Yurt dışına kaçırılan eserleri anavatana getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Arkeolojik kazılarda dünyada ilk sıradayız
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