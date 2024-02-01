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Başkan Erdoğan Ankara'da! Nijerya Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 13:27
Başkan Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. dönem aday din görevlileri mezuniyet törenine katılacak. Ardından Nijerya Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine’yi kabul edecek. Başkan Erdoğan programını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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