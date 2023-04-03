Başkan Erdoğan: Amerika'ya seçimlerde bir ders vermemiz lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunduktan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Erdoğan, ABD'ye şu seçimlerde bir ders vermemiz gerekiyor dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN