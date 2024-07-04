Başkan Erdoğan Almanya yolcusu! Türkiye - Hollanda maçını izleyecek

Avusturya ile oynanan EURO 2024 son 16 maçında gollerimizi atan Merih Demiral yaşadığı sevinç esnasında 'bozkurt' işareti yaparak tribünleri selamladı. Bu durum Almanya ve UEFA'yı rahatsız ederken milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatıldı. Başkan Erdoğan yaşanan olay sonrası millilere moral vermek ve yanlarından olduklarını hissettirmek amacıyla 6 Temmuz'da Azerbaycan’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi programını iptal ederek Almanya'ya gitme kararı aldı. Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını stadyumdan takip edecek.

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