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Başkan Erdoğan Afrikalı gençler ile bir araya geldi

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Giriş: 19.12.2021 15:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldiği programa ilişkin video paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrikalı Gençlerle Buluşmamızda Mozambikli bir kızımız artık daha güzel şeylerden, yeni ve daha adil bir dünya düzeninden bahsetmek gerektiğini ifade etti." dedi.
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