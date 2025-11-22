Başkan Erdoğan: “Adil bir ekonomi için sorumluluk almalı”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’daki G20 Liderler Zirvesi’nde ticaretin rolü, kalkınmanın finansmanı ve borç yükü konularına değindi. Erdoğan, “Karşı karşıya olduğumuz sınamalar tüm ekonomileri etkisi altına almıştır” dedi ve G20 ülkelerine daha kapsayıcı bir ekonomi için sorumluluk çağrısı yaptı.

