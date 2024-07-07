Başkan Erdoğan ABD'ye gidecek! Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde çantasında hangi başlıklar var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan salı günü NATO Zirvesi için ABD'ye gidiyor. Başkan Erdoğan'ın çantasında hangi başlıklar var? Kimlerle görüşecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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