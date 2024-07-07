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Başkan Erdoğan ABD'ye gidecek! Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde çantasında hangi başlıklar var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 13:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan salı günü NATO Zirvesi için ABD'ye gidiyor. Başkan Erdoğan'ın çantasında hangi başlıklar var? Kimlerle görüşecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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