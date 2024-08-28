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Başkan Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Başkan Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 16:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. İşte detaylar…
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