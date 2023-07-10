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Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

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Giriş: 10.07.2023 19:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
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