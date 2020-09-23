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Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü

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Giriş: 23.09.2020 18:53
Güncelleme:23.09.2020 18:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda Başkan Erdoğan ile oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşım yapan Leyen, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda Başkan Erdoğan ile oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Leyen, "Doğu Akdeniz'de istikrar ve AB ile yapıcı bir ilişki için Yunanistan ile müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü
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