Başkan Erdoğan 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Yıltır’ı misafir etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara’da önemli bir misafiri konuk etti. Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle kursa başlayan 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, günde 2 kilometre yürüyerek okuma yazma öğrendi. Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.