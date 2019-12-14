14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.12.2019

Başkan Erdoğan 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Yıltır’ı misafir etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara’da önemli bir misafiri konuk etti. Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle kursa başlayan 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, günde 2 kilometre yürüyerek okuma yazma öğrendi. Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan Şahizar Yıltır’ı misafir etti
Başkan Erdoğan Şahizar Yıltır’ı misafir etti
İYİ Parti'li Yılmaz'ın IMF hayranlığı bitmiyor!
İYİ Parti'li Yılmaz'ın IMF hayranlığı bitmiyor!
Güçlü Türkiye kimleri rahatsız ediyor?
Güçlü Türkiye kimleri rahatsız ediyor?
Geçmiş karanlıktır... Dönüşü olmaz!
Geçmiş karanlıktır... Dönüşü olmaz!
AK Parti'de ABD'deki skandal karara tepki: Tükürüyoruz
AK Parti'de ABD'deki skandal karara tepki: Tükürüyoruz
TBMM'den ABD'nin 'soykırım' kararına tepki
TBMM'den ABD'nin 'soykırım' kararına tepki
Başkan Erdoğan A Haber'e konuk oluyor
Başkan Erdoğan A Haber'e konuk oluyor
Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz mesaj
Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz mesaj
İBB'den mezarlıklar fiyatlarına zam!
İBB'den mezarlıklar fiyatlarına zam!
Bakan Albayrak: İnananlar ve güvenenler kazandı
Bakan Albayrak: İnananlar ve güvenenler kazandı
Türkiye'den ABD'deki skandal tasarıya sert tepki |Video
Türkiye'den ABD'deki skandal tasarıya sert tepki |Video
Ceren Özdemir davasında yeni gelişmesi
Ceren Özdemir davasında yeni gelişmesi
Daha Fazla Video Göster