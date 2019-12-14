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14.12.2019
Başkan Erdoğan 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Yıltır’ı misafir etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara’da önemli bir misafiri konuk etti. Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle kursa başlayan 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, günde 2 kilometre yürüyerek okuma yazma öğrendi. Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.
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