Başkan Erdoğan 71 yaşında! Bir liderin yaşam öyküsü

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü. Kasımpaşa’dan dünya liderliğine giden yolda Başkan Erdoğan 71 yaşına basarken bu yolculukta AK Parti'yi kapatma davası, Gezi terörü, MİT kumpası, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi, artan terör saldırıları, çukur eylemleri ve hemen arkasından gelen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve daha nicesi ile mücadele etti işte tüm detaylar…

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