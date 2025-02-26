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Başkan Erdoğan 71 yaşında! Bir liderin yaşam öyküsü

Başkan Erdoğan 71 yaşında! Bir liderin yaşam öyküsü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 12:57
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü. Kasımpaşa’dan dünya liderliğine giden yolda Başkan Erdoğan 71 yaşına basarken bu yolculukta AK Parti'yi kapatma davası, Gezi terörü, MİT kumpası, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi, artan terör saldırıları, çukur eylemleri ve hemen arkasından gelen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve daha nicesi ile mücadele etti işte tüm detaylar…
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Başkan Erdoğan 71 yaşında! Bir liderin yaşam öyküsü
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Bir liderin yaşam öyküsü
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Bir liderin yaşam öyküsü
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