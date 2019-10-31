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31.10.2019
Başkan Erdoğan: 7. büyük kongre sürecimiz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. 7. büyük kongre sürecimiz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.
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