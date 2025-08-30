30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan: 30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. 30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir. " dedi.