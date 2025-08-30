Başkan Erdoğan: 30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. 30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir. " dedi.

