Başkan Erdoğan: 30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir

Giriş: 30.08.2025 10:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. 30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir. " dedi.
