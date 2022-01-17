Basın toplantısına damga vuran soru! Başkan Erdoğan: Ters köşe olmayacağız aramızda kardeşlik hukuku var.

Başkan Erdoğan Arnavutluk ziyareti esnasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Başkan Erdoğan'a Arnavutluk vatandaşı gazetecinin sorduğu soru damga vurdu. Gazetecinin "Arnavutluk'a verdiğiniz desteklerden dolayı bir kazancınız olacak mı?" sorusuna Başkan Erdoğan "Bizi ters köşe yapmak istiyorsunuz sanırım. Ama biz ters köşe olmayacağız. Bizim aramızda kardeşlik hukuku var." ifadeleriyle yanıt verdi.