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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı! Bakan Karaismailoğlu önemli açıklamalar

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Giriş: 07.04.2023 15:24
Son dakika haberleri… Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.
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