Başak Demirtaş'ın adaylık süreci şantaj mıydı? DEM-CHP'nin yol haritası Kandil'den mi? A Haber'de çarpıcı sözler

DEM Parti Başak Demirtaş'ı CHP'ye karşı koz olarak mı kullandı? Lütfü Savaş neden adaylıktan vazgeçmiyor? CHP Hatay adayını değiştirecek mi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş siyasetin sıcak gündem başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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