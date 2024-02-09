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Başak Demirtaş'ın adaylık süreci şantaj mıydı? DEM-CHP'nin yol haritası Kandil'den mi? A Haber'de çarpıcı sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 10:58
DEM Parti Başak Demirtaş'ı CHP'ye karşı koz olarak mı kullandı? Lütfü Savaş neden adaylıktan vazgeçmiyor? CHP Hatay adayını değiştirecek mi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş siyasetin sıcak gündem başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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