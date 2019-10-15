'Barış Pınarı' harekatından sıcak çatışma anları |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarında yerle bir etmek için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı 7. gününde de başarıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn terör örgütü PKK/PYD-YPG'li teröristlerden arındırıldı. Harekattan sıcak çatışma anları kameralara yansıdı. Bölgedeki son durumu sınır hattında bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.