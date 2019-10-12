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12.10.2019
Barış Pınarı harekatından flaş gelişme SMO stratejik noktaya ulaştı |Video
Son dakika haberi... Tel Abyad ve Rasulayn'dan hedefe doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu stratejik nokta olan M4 kara yoluna ulaştı. Münbiç'ten Kamışlı'ya kadar uzanan stratejik M4 kara yolu teröristlerin ikmal hattı olarak kullandığı bir nokta ve buranın ele geçirilmesi oldukça önemli... M4 kara yolunun kontrolünün sağlanmasıyla birlikte PKK/PYD-YPG unsurlarının ikmal hattı çökmüş olacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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