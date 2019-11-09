Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sıcak gelişme! Yeni operasyon an meselesi |Video

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör unsurlarına yönelik TSK ve Suriye Milli Ordusu ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı kısa sürede büyük başarı kaydetmiş Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden temizlemişti. Ardından Rusya ve ABD ile peş peşe yapılan görüşmeler sonrası Türkiye'nin talebi üzerinde belirlenen Güvenli Bölge içerisinde kalan teröristlerin bölgeden çıkarılması garantisi verilmiş ve harekat durdurulmuştu. Peki teröristler mutabık kalınan bölgelerden neden arındırılamadı? Rusya ve ABD verdiği sözleri neden tutmadı? Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arap ve Kamışlı'da PKK/YPG'li teröristler halen cirit atıyor. Yaşanan bu provokasyon sonrası akıllara gelen ilk soru "Barış Pınarı Harekatı devam edecek mi?" Gözler Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump ile görüşmeye çevrildi. Bu görüşme sonrası her an yine bir gece ansızın Ayn El Arap ve Kamışlı'ya operasyon düzenlenebilir.