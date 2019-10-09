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09.10.2019

Barış Pınarı Harekatı başladı FETÖ çılgına döndü! FETÖ'cü Tarık Toros'tan küstah sözler

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından HDP-PKK-FETÖ ve Batı çılgına döndü. Türkiye’nin blöf yaptığını ve operasyona başlamayacağını düşünenler birbiri ardında Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapıyor. Bunun son örneği ‘okyanus ötesi’nden geldi.

FETÖ'cü Tarık Toros terör örgütü YPG'ye destek verdi ve Türkiye'ye karşı algı operasyonuna başladı. Ülke bölünebilir iddiasında bulunan Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz. Bu sıradan bir harekat değil. Bu sıradan bir bombalama değil, bu sıradan bir gir çık değil. Afrin değil öbürü değil, beriki değil. Bu bambaşka bir şey. 3. Dünya savaşanın sesleri bile çıkıyor." diye konuştu.

FETÖ'cü Toros'un bu sözleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını akıllara getirdi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim ne işimiz var Suriye'de" demişti.

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Adam Adam

Hain

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 00:14
İstanbullu İstanbullu

komik köpekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:09
hasan hasan

hadi lan fetönün iti senin sözlerinemi inanca biz...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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