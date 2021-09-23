23 Eylül 2021, Perşembe
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'Barınamıyoruz' eylemlerinin arka planından CHP çıktı | AK Parti'den sert tepki
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi önüne CHP seçim aracıyla provokatör taşınması ve 'Barınamıyoruz' provokasyonu yaptırılmasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı A Haber canlı yayınına katılarak "Bu CHP’nin özellikle toplumsal hassasiyet üzerinden, gençlerin duyguları üzerinden yaptığı yalan ve manipülasyon siyasetinin somut bir çıktısı." diyerek tepkisini dile getirdi.