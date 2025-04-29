29 Nisan 2025, Salı
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Bantla kamera kapatmanın iç yüzü ne? A Haber'de anlattı: Mesele tamamen duygusal!
Karanlık ve gizemli toplantıların amacı ne? Bantla yolsuzluğun üstü mü kapatılmak istendi? Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daşdemir, “İmamoğlu çetesinin hasılat paylaştıkları bir mekan anladığım kadarıyla. Tüm görüntüler bunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.