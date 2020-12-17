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Balıkesir Edremit'te cenaze yıkama skandalı! 5 bin TL para istediler! Soruşturma başlatıldı

A Haber
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Giriş: 17.12.2020 14:01
Güncelleme:17.12.2020 14:08
Balıkesir Edremit'teki parayla cenaze yıkama iddialarına valilik el koydu. Kovid19'dan ölen vatandaşın cenazesini yıkamak için yakınlarından 5 bin lira para istediği öne sürülen 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ailelerinden para istendiği iddiası mercek altında.

CHP'li Edremit Belediyesi çalışanlarının yaşamını yitirenlerden cenazeyi yıkamak için 5 bin lira istediği öne sürüldü.

Görevli olmadığı halde 4 belediye çalışanı gasilhanede pazarlık bile yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir Valiliği ve Edremit Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İddiaların incelendiğini belirten Vali Hasan Şıldak, cenaze yıkama işi için ilçe müftülüğünden personel görevlendirildiğini ifade etti.

Edremit Belediyesi ise gasilhaneye 1'i kadın 2 personel alımı için ilana çıktı.

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