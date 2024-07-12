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Balıkçı teknesine Yunan saldırısı! Neler yaşandığını tekne kaptanı İlker Özdemir A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 12.07.2024 09:34
Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanan Türk balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. O anlar kameraya an be an yansıdı. Neler yaşandığını tekne kaptanı İlker Özdemir A Haber’de anlattı. İşte tüm detaylar…
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