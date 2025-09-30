Balıkçı ağına insansız deniz aracı takıldı! Ukrayna’nın kamikaze insansız deniz araç

30 Eylül 2025, Salı

Balıkçı ağına insansı deniz aracı takıldı! Ukrayna'nın kamikaze insansız deniz araç

Giriş: 30.09.2025 12:33
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı'nda balıkçıların ağına Ukrayna'nın Rus gemilerine saldırıda kullandığı kamikaze tipi insansız deniz aracı takıldı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
