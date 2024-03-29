Bakırköy'de deprem toplanma alanına inşaat! Belediye'ye bağışlanan alan kime tahsis edildi

İstanbul Bakırköy’de yıllar önce bir hayırsever yeşil alan bırakılması şartıyla arazisini Bakırköy Belediyesine bağışladı. Ancak bölgeye kaşla göz arasında beton dökülüp şantiye kuruldu. Mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti.

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