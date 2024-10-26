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Bakanlık duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 13:38
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Bakanlık duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
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