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Bakan Yerlikaya duyurdu! Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 21:41
Bakan Yerlikaya: Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi
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