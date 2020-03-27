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Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerli solunum cihazının 15 Nisan itibarıyla teslim edileceğinin müjdesini veren Bakan Varank, aşı çalışmaları içinde, "Hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
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