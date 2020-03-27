27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
27.03.2020

Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerli solunum cihazının 15 Nisan itibarıyla teslim edileceğinin müjdesini veren Bakan Varank, aşı çalışmaları içinde, "Hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı
Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı
Koronavirüsle mücadelede önümüzdeki iki hafta neden önemli?
Koronavirüsle mücadelede önümüzdeki iki hafta neden önemli?
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 8 ülkede 50 Türk hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 8 ülkede 50 Türk hayatını kaybetti
Pekin Büyükelçisi A Haber'e konuştu!
Pekin Büyükelçisi A Haber'e konuştu!
Yunanistan'daki Türk köyüne karantina!
Yunanistan'daki Türk köyüne karantina!
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması
İspanyol gribi biyolojik silah mıydı?
İspanyol gribi biyolojik silah mıydı?
Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı!
Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı!
Uzmanlardan gençlere ''evde kalın'' çağrısı!
Uzmanlardan gençlere ''evde kalın'' çağrısı!
Genç yaşında koronavirüse yenildi!
Genç yaşında koronavirüse yenildi!
Koronavirüse yeni düşen Dilek Tahtalı'nın son anları
Koronavirüse yeni düşen Dilek Tahtalı'nın son anları
Başkan Erdoğan G-20'de liderlere seslendi
Başkan Erdoğan G-20'de liderlere seslendi
Daha Fazla Video Göster