Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerli solunum cihazının 15 Nisan itibarıyla teslim edileceğinin müjdesini veren Bakan Varank, aşı çalışmaları içinde, "Hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız." ifadelerini kullandı.