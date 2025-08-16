16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Uraloğlu: Yozgat Havalimanı’nı önümüzdeki senenin sonuna kalmadan hizmete açacağız
Bakan Uraloğlu: Yozgat Havalimanı’nı önümüzdeki senenin sonuna kalmadan hizmete açacağız

Bakan Uraloğlu: Yozgat Havalimanı’nı önümüzdeki senenin sonuna kalmadan hizmete açacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 11:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemleyen Bakan Uraloğlu, “Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanı inşa ediyoruz. Bu havalimanını önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açacağız” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Uraloğlu: Yozgat Havalimanı’nı önümüzdeki senenin sonuna kalmadan hizmete açacağız
İstanbul’da 33 noktada asayiş denetimi!
İstanbul’da 33 noktada asayiş denetimi!
CHP’de adaylık tartışmaları yeniden alevlendi!
CHP’de adaylık tartışmaları yeniden alevlendi!
Çerçioğlu’nun istifasının perde arkası!
Çerçioğlu’nun istifasının perde arkası!
Karabağlar’da 70 milyonluk kamu zararı!
Karabağlar’da 70 milyonluk kamu zararı!
Alaska zirvesinden hangi sonuçlar çıktı?
Alaska zirvesinden hangi sonuçlar çıktı?
Orta Anadolu’nun kalbine 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı
Orta Anadolu'nun kalbine 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı
56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı?
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı?
Murat Kapki Özel’i yalanladı
Murat Kapki Özel’i yalanladı
DEM Parti’den YPG açıklaması!
DEM Parti’den YPG açıklaması!
Trump’tan Putin’e gövde gösterisi!
Trump'tan Putin'e gövde gösterisi!
3 saatlik zirve! Ne ateşkes ne barış
3 saatlik zirve! Ne ateşkes ne barış
Daha Fazla Video Göster