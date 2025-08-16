Bakan Uraloğlu: Yozgat Havalimanı’nı önümüzdeki senenin sonuna kalmadan hizmete açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemleyen Bakan Uraloğlu, “Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanı inşa ediyoruz. Bu havalimanını önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açacağız” dedi.

