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Bakan Uraloğlu ilk kez A Haber’de açıkladı! 5G dört büyüklerin stadına kurulacak

Bakan Uraloğlu ilk kez A Haber'de açıkladı! "5G dört büyüklerin stadına kurulacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 00:17
A Haber özel yayınında 5G'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Şuan Türkiye'nin 34 lokasyonda 5G deneyimleyebiliyoruz. Bir tanesi de İstanbul Havalimanı. İlk kez burada açıklıyorum, dört büyük futbol takımlarımızın statlarında 5G'yi deneyimleyeceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu ilk kez A Haber’de açıkladı! 5G dört büyüklerin stadına kurulacak
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