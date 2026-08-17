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Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'nin açılış töreninde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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