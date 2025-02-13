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Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye siber güvenlikte rol model

Bakan Uraloğlu açıkladı! "Türkiye siber güvenlikte rol model"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 00:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber özel yayınında yaptığı açıklamada siber güvenlikte Türkiye'nin rol model olduğunu belirterek "Uluslararası Haberleşme Komisyonu Birliği'nin 2024 yılı değerlendirmesinde ülkemiz siber güvenlik anlamında 100 tam puan alarak rol model ülkelerden bir tanesi oldu. Buda bizim arkadaşlarımızın ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu geliştirdiğimiz; Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca, bunlar tamamen yerli ve milli Türk mühendislerimizin yaptığı yazılımlardır. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye siber güvenlikte rol model
Türkiye siber güvenlikte rol model
"Türkiye siber güvenlikte rol model"
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