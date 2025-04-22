22 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Uraloğlu A Haber'de! Suriye'ye nasıl destek sağlanacak?
Bakan Uraloğlu A Haber’de! Suriye’ye nasıl destek sağlanacak?

Bakan Uraloğlu A Haber'de! Suriye'ye nasıl destek sağlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2025 18:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'dan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Suriye'deki temaslar kapsamında çeşitli ulaşım ve iletişim fırsatlarının ele alındığını belirten Uraloğlu, Suriye'ye internet desteğinin sağlanacağını vurguladı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, yük taşımacılığı için gümrük geçişlerinin kolaylaştırılacağını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Uraloğlu A Haber’de! Suriye’ye nasıl destek sağlanacak?
Bakan Uraloğlu A Haber’de! Suriye’ye nasıl destek sağlanacak?
Bakan Uraloğlu A Haber'de! Suriye'ye nasıl destek sağlanacak?
Başkan Erdoğan’ın programı yoğun
Başkan Erdoğan'ın programı yoğun
17. Aksakallar konseyi KKTC’de toplanacak
17. Aksakallar konseyi KKTC'de toplanacak
Murat Abbas itirafçı oldu
Murat Abbas itirafçı oldu
Şaibeli kurultayda Bursalı delegeler ne yaptı?
Şaibeli kurultayda Bursalı delegeler ne yaptı?
CHP milli egemenliğe karşı gelmiştir
"CHP milli egemenliğe karşı gelmiştir"
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu
“Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu”
Bakan Uraloğlu Şam’da
Bakan Uraloğlu Şam'da
Aynı günde hem İmralı hem Irak’a ziyaret
Aynı günde hem İmralı hem Irak'a ziyaret
CHP Atatürk istismarından vazgeçmiyor
CHP Atatürk istismarından vazgeçmiyor
İtiraf gibi açıklama!
İtiraf gibi açıklama!
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Daha Fazla Video Göster