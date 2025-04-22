22 Nisan 2025, Salı
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Bakan Uraloğlu A Haber'de! Suriye'ye nasıl destek sağlanacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'dan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Suriye'deki temaslar kapsamında çeşitli ulaşım ve iletişim fırsatlarının ele alındığını belirten Uraloğlu, Suriye'ye internet desteğinin sağlanacağını vurguladı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, yük taşımacılığı için gümrük geçişlerinin kolaylaştırılacağını belirtti.